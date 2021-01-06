06.01.2021 - 18:19 |
Şans Topu sonuçları belli oluyor - 06 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. 6 Ocak Çarşamba Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 910 bin 90 TL.
6 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilebilecek.