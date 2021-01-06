Şans Topu sonuçları belli oluyor - 06 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. 6 Ocak Çarşamba Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 910 bin 90 TL.

6 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilebilecek.