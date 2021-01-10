Şans Topu sonuçları belli oluyor - 10 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans oyunlarından Şans Topu, haftanın iki günü canlı ve noter huzurunda çekiliyor. Şans Topu'nda haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraların açıklanmasının ardından detaylar da vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte, 10 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

10 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu, pazar ve çarşamba günlerinin oyunlarındandır. 10 Ocak Pazar günü Şans Topu çekilişine katılanlar ise sonuçların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.