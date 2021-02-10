Şans Topu sonuçları belli oluyor - 10 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye 971 bin 855 TL.

10 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde olacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ