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14.02.2021 - 18:24 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 14 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Her hafta binlerce lira kazandıran çekiliş detayları ise Millipiyangoonline'da yer alıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları ise anında haberimizde bulunuyor. Şans Topu nasıl oynanır? İşte, ayrıntılar...

14 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

İki kez yapılan çekiliş ile kazanan talihli sayısı da artıyor. Pazar akşamı düzenlenecek 14 Şans Topu çekilişi ise saat 20:00'de canlı olarak oyun severler karşısında olacak. www.millipiyangoonline.com MP TV kanalından canlı olarak aktarılıyor. 

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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