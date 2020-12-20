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20.12.2020 - 18:07 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 20 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Milli Piyango Online sayfasından çekiliş sonuçlarına ulaşabileceğiniz Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen oyunda 5+1 bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu saat kaçta çekiliyor? İşte, 20 Aralık Pazar Şans Topu sonuçları...

20 ARALIK ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans oyunlarının en çok sevilenlerinden Şans Topu çarşamba ve pazar günü Milli Piyango Online'da oluyor. Çekilişler canlı ve noter huzurunda saat 20:00'de gerçekleştiriliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...

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