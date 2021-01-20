Şans Topu sonuçları belli oluyor - 20 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun bu hafta içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 5+1 bilen talihlinin büyük ikramiye kazanacağı Şans Topu çekilişinde 0+1 bilen talihli bile ikramiye kazanabiliyor. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı çekilişle gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI

Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 4-7-20-26-27 ve 7 joker numarası olarak belirlendi.

Pazar akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 4 talihli 5.277,15, 4+1 bilen 56 kişi 376,90 TL, 4 bilen 598 kişi 44,10 TL, 3+1 bilen 1.868 kişi 16,95 TL, 3 bilen 17.849 kişi 7,05 TL, 2+1 bilen 15.588 kişi 7,40 TL 1+1 bilen 46.306 kişi 3,95 TL ve son olarak 0+1 bilen 41.731 talihli 4,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.