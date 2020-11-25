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25.11.2020 - 18:15 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 25 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye 300 bin TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 357 bin 559 TL.

25 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu oyununun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de canlı olarak yapılacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

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