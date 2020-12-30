MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları belli oluyor - 30 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye...
ABONE OL
30.12.2020 - 18:00 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 30 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin 112 TL.

30 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

Kocaeli'de, gölete giren 9 yaşındaki Hüseyin boğulduKocaeli'nin Gebze ilçesinde, yasak olmasına rağmen gölete giren, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Hüseyin isimli çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedenini itfaiye ekibi, sudan çıkardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Töremizde bu gerekir' demişlerdi... Müebbet hapis istemi

'Töremizde bu gerekir' demişlerdi... Müebbet hapis istemi

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

FETÖ'nün futbolda şike kumpasında 5 sanık yönünden ayrılan davada karar

FETÖ'nün futbolda şike kumpasında 5 sanık yönünden ayrılan davada karar

Sıradaki Haber