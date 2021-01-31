Şans Topu sonuçları belli oluyor - 31 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Millipiyangoonline sayfasından açıklanan Şans Topu oyunu her hafta binlerce lira kazandırmaya devam ediyor. Çekilişler ise canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. Şans Topu kazandıran numaralar ve büyük ikramiye ise oyun severlerde heyecana neden oluyor. 31 Ocak Şans Topu numaraları haberimizde olacak.

31 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online'da yer alan bilgiye göre haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş için geri sayım başladı. 31 Ocak Pazar akşamı düzenlenecek çekiliş saat 20:00'de olacak. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

27 Ocak Çarşamba akşamı yapılan çekilişte ise 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 12 talihli 3.140,05 TL, 4+1 bilen 172 kişi 219,05 TL sahibi olmuştu.



