MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları belli oluyor - 31 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...
ABONE OL
31.01.2021 - 18:33 |

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 31 Ocak Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Millipiyangoonline sayfasından açıklanan Şans Topu oyunu her hafta binlerce lira kazandırmaya devam ediyor. Çekilişler ise canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. Şans Topu kazandıran numaralar ve büyük ikramiye ise oyun severlerde heyecana neden oluyor. 31 Ocak Şans Topu numaraları haberimizde olacak.

31 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online'da yer alan bilgiye göre haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş için geri sayım başladı. 31 Ocak Pazar akşamı düzenlenecek çekiliş saat 20:00'de olacak. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. 

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

27 Ocak Çarşamba akşamı yapılan çekilişte ise 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 12 talihli 3.140,05 TL, 4+1 bilen 172 kişi 219,05 TL sahibi olmuştu. 

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 31 Ocak Şans Topunda büyük ikramiye...

 

Silivri'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulunduİstanbul Silivri'de evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Sayim Yay mahalle muhtarı tarafından evinde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şadan Gökovalı kimdir, nereli? Prof. Dr. Şadan Gökovalı kaç yaşında, neden öldü?

Şadan Gökovalı kimdir, nereli? Prof. Dr. Şadan Gökovalı kaç yaşında, neden öldü?

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Ses gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

Ses gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı

Sıradaki Haber