17.02.2021 - 09:35 |
Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 17 Şubat Şans Topu çekilişinde rekor ikramiye...
Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde devreden ikramiye tutarı 2 milyon TL'yi aştı. Rekor ikramiye için çekiliş saat kaçta yapılacak? İşte 17 Şubat Şans Topu çekiliş saati.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 17 Şubat Şans Topu'nda bu akşamki ikramiye 2 milyon 18 bin 425 TL.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinde canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açııklandığında haberimizde yer alacak.
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