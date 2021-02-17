Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 17 Şubat Şans Topu çekilişinde rekor ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 17 Şubat Şans Topu'nda bu akşamki ikramiye 2 milyon 18 bin 425 TL.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinde canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açııklandığında haberimizde yer alacak.

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