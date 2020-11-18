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18.11.2020 - 12:16 |

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 18 Kasım Şans Topu çekilişi için geri sayım

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye 4 milyon TL'yi geçti. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 18 Kasım Şans Topu çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 4 milyon 168 bin 861 TL.

18 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleşecek.

 

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