27.01.2021 - 09:37 |
Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 27 Ocak Şans Topu çekilişi
Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişinde beklenen ikramiye 200 bin TL'nin üzerinde. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 27 Ocak Şans Topu çekilişi canlı olarak gerçekleşecek.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin 112 TL.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 27 Ocak Çarşamba bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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