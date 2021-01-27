Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 27 Ocak Şans Topu çekilişi

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin 112 TL.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 27 Ocak Çarşamba bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. Şans Topu çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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