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03.02.2021 - 09:24 |

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Şubat Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin TL. Şans Topu çekilişi canlı olarak www.millipiyangoonline.com adresinden takip edilecek.

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Şubat Şans Topu çekilişi

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin 112 TL.

3 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

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Fuhuş çetesinden kurtarılan Iraklı genç kız: İşkence yapıp, boğazımı kesmekle tehdit ettilerKONYA'da, sosyal medyadan tanıştığı S.K. (35) tarafından evlenme vaadiyle kandırılarak, götürüldüğü Bursa ve Yalova'da fuhşa zorlanan B.A. (22), polis operasyonuyla kurtarıldı. Serbest bırakılması için babasından da 7 bin dolar fidye istenen B.A., yaşadığı korku dolu günleri anlattı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin resim atölyesi kuracağı ve ailesine villa alacağı sözünü verdiğini belirten B.A., "Şehirler arasında seyahat ederken, yüzümü kapatacak şekilde peçe taktılar. 'Dediklerimizi yapmazsan senin boğazını keseriz' diye tehdit ettiler. Günlerce kaldığım o bodrumda psikolojim bozuldu' dedi.
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