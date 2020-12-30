Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 30 Aralık Şans Topu sorgulama

Sisal Şans ile kaandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin 112 TL.

30 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.