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30.12.2020 - 10:05 |

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 30 Aralık Şans Topu sorgulama

Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Haftanın ilk Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye 200 bin TL'yi aşıyor. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 30 Aralık Şans Topu sorgulama

Sisal Şans ile kaandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 237 bin 112 TL.

30 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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