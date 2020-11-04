85,80BİST1.1641.13EURO9.930.95USD8.491.03ALTIN516.470.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye
    ABONE OL
    04.11.2020 - 10:40 |

    Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye

    Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Şans Topu'nda büyük ikramiye 2 milyon TL'ye yaklaştı. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda bu akşam çekiliş var. Son olarak 1 Kasım'da gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretmişti. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 970 bin 83 TL.

    4 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı.

     

    Bira kutusuyla motosiklet kullanan sürücüye, para cezasıAntalya'da kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan, sonrasında ise bira kutusuyla motosiklette görüntülenen Abdulrıza I.'ya, 2 bin 605 TL para cezası kesildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var

    Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var

    Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

    Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

    Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

    Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

    Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

    Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

    Sıradaki Haber