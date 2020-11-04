04.11.2020 - 10:40 |
Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye
Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Şans Topu'nda büyük ikramiye 2 milyon TL'ye yaklaştı. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda bu akşam çekiliş var. Son olarak 1 Kasım'da gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretmişti. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 970 bin 83 TL.
4 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı.