Şans Topu sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda bu akşam çekiliş var. Son olarak 1 Kasım'da gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretmişti. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 970 bin 83 TL.

4 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı.