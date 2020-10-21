Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Ekim Şans Topu nasıl oynanır?

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı... Son olarak 18 Ekim'de gerçekleşen çekilişte 2 milyon TL'yi aşan ikramiye sahini bulmuştu. Bu akşamki Şans Topu'nda büyük ikramiye tutarı 293 bin 8 TL.

21 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu artık Pazar günleri de çekiliyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.