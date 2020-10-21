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    21.10.2020 - 11:16 |

    Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Ekim Şans Topu nasıl oynanır?

    Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişte büyük ikramiye 293 bin. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Şans Topu çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

    Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Ekim Şans Topu nasıl oynanır?

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı... Son olarak 18 Ekim'de gerçekleşen çekilişte 2 milyon TL'yi aşan ikramiye sahini bulmuştu. Bu akşamki Şans Topu'nda büyük ikramiye tutarı 293 bin 8 TL.

    21 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu artık Pazar günleri de çekiliyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

    "Merakım başıma bela oluyordu"Erzurum'da, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon ya da walkman' zannederek alıp evine götüren temizlik işçisi Taner Akkuş, hırsızlık suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Emniyet Müdürlüğü avukatının itirazıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesinde de hakim karşısına çıkan Akkuş'a burada da beraat kararı verildi. Cezaevine girme korkusuyla günlerce uyuyamadığını söyleyen Taner Akkuş, "Merakım başıma bela oluyordu" dedi.
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