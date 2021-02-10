10.02.2021 - 08:44 |
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 10 Şubat Şans Topu çekilişi...
Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon TL'ye yaklaştı. Peki, Şans Topu saat kaçta çekilecek? 10 Şubat Şans Topu çekilişi nereden izlenecek?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye 971 bin 855 TL.
10 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde olacak.
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Prof. Dr. Özlü: Hastalık alışık olduğumuz seyirde sürmüyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını belirterek, "Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi.