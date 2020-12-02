02.12.2020 - 10:26 |
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Aralık Şans Topu çekilişi...
Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye 358 bin TL. Peki, Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleşecek?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 358 bin 58 TL'ye ulaştı.
2 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde görüntüleyebileceksiniz.