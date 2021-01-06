06.01.2021 - 10:48 |
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 6 Ocak Şans Topu çekilişi için geri sayım
Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan 6 Ocak Şans Topu'nda beklenen büyük ikramiye tutarı 1 milyon TL'ye yaklaştı. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. 6 Ocak Çarşamba Şans Topu çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 910 bin 90 TL.
6 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilebilecek.