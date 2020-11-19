Şans Topu sonuçları sorgula | 18 Kasım Şans Topu sonuçları Millipiyangoonline.com'da

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu oyununun 18 Kasım 2020 tarihinde yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 4 milyon 878 bin 568 TL'lik ikramiyeyi kazandı.

18 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:

6 - 8 - 27 - 31 - 32 joker 10

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