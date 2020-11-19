19.11.2020 - 08:08 |
Şans Topu sonuçları sorgula | 18 Kasım Şans Topu sonuçları Millipiyangoonline.com'da
Şans Topu sonuçları belli oldu. 18 Kasım Çarşamba akşamı canlı yayında gerçekleşen Şans Topu'nun sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde yayınlandı. Dev ikramiye sahibini buldu. İşte Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu oyununun 18 Kasım 2020 tarihinde yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 4 milyon 878 bin 568 TL'lik ikramiyeyi kazandı.
18 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:
6 - 8 - 27 - 31 - 32 joker 10
ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüŞanlıurfa'da iki gün önce bir iş yeri çalışanı tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü.