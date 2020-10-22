85,65BİST1.2120.00EURO9.270.16USD7.820.18ALTIN481.62-0.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu sonuçları sorgula | 21 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları işte kazandıran numaralar
    ABONE OL
    22.10.2020 - 08:36 |

    Şans Topu sonuçları sorgula | 21 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları işte kazandıran numaralar

    Şans Topu sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, Şans Topu ne zaman çekiliyor? İşte 21 Ekim Şans Topu sonuçları...

    Şans Topu sonuçları sorgula | 21 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları işte kazandıran numaralar

    Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam gerçekleşti. Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 655 bin 479 TL devretti. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlandı.

    21 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

    12 - 16 - 17 - 26 - 32 + 12

    ŞANS TOPU SONUÇLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

    Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu artık Pazar günleri de çekiliyor. Şans Topu çekilişi saat 20.00'de Millipiyangoonline.com'da yayınlanıyor.

    Milliyet'te Gündem (22 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları sorgula

    Son dakika: KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları sorgula

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Adalet Bakanlığı'ndan çarpıcı nafaka önerisi

    Adalet Bakanlığı'ndan çarpıcı nafaka önerisi

    Sıradaki Haber