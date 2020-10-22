Şans Topu sonuçları sorgula | 21 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları işte kazandıran numaralar

Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam gerçekleşti. Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 655 bin 479 TL devretti. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlandı.

21 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

12 - 16 - 17 - 26 - 32 + 12

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ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu artık Pazar günleri de çekiliyor. Şans Topu çekilişi saat 20.00'de Millipiyangoonline.com'da yayınlanıyor.