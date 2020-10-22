22.10.2020 - 08:36 |
Şans Topu sonuçları sorgula | 21 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları işte kazandıran numaralar
Şans Topu sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, Şans Topu ne zaman çekiliyor? İşte 21 Ekim Şans Topu sonuçları...
Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam gerçekleşti. Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 655 bin 479 TL devretti. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlandı.
21 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI
12 - 16 - 17 - 26 - 32 + 12
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ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu artık Pazar günleri de çekiliyor. Şans Topu çekilişi saat 20.00'de Millipiyangoonline.com'da yayınlanıyor.