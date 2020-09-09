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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online'da!
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    09.09.2020 - 19:03 |

    Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online'da!

    Şans Topu çekilişi için canlı yayın yapıldı. Son olarak 2 Eylül'de yapılan Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 714 bin 221 TL'lik ikramiyeyi kazanmıştı. 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta

    Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online'da!

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda bu akşam çekiliş yapıldı. Son olarak 2 Eylül'de gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 714 bin 221 TL kazandı. 

    9 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİ

    Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye 496 bin 45 TL.

    Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanabilecek.

    ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

    Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.
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