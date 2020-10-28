28.10.2020 - 20:21 |
28 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...
Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 623 bin 17 TL.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 623 bin 17 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 6 18 19 23 27 + 14 oldu.
ŞANS TOPU DEVRETTİ
28 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı. Düşen numaralar sonucu büyük ikramiye devretti. 5 bilen 4 kişi 10 bin 103 lira 70 kuruş kazandı.
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?
Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun çekilişi saat 20.00'de yapılıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor.
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