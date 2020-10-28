28 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 623 bin 17 TL. Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaralar 6 18 19 23 27 + 14 oldu.

ŞANS TOPU DEVRETTİ

28 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı. Düşen numaralar sonucu büyük ikramiye devretti. 5 bilen 4 kişi 10 bin 103 lira 70 kuruş kazandı.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun çekilişi saat 20.00'de yapılıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor.