Şans Topu'nda sonuçlar belli oluyor - 28 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Devreden büyük ikramiye tutarı 963 bin 610 TL.

28 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.