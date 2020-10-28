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    HaberlerEkonomi Haberleri Şans Topu'nda sonuçlar belli oluyor - 28 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...
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    28.10.2020 - 18:17 |

    Şans Topu'nda sonuçlar belli oluyor - 28 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

    Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Devreden büyük ikramiye tutarı 963 bin 610 TL.

    28 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de yapılacak. Şans Topu çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

    Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kız çocuğu: "Kendim planladım"İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kız çocuğunun, gece dışarıda vakit geçirdiği için ailesinin kendisine kızmasından korktuğunu ve bu nedenle kaçırılmış numarası yaptığını söylediği öğrenildi.
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