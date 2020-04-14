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    14.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Şantiyede ‘sosyal mesafeli’ çalışma

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle şantiyelerde küçük ekiplerle sosyal mesafe kuralına uyularak çalışma yürütülecek.

    Şantiyede ‘sosyal mesafeli’ çalışma

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda, işverenlerin şantiyelerde alması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

    Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek.

    Görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak.

    Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

    Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak.

    Çalışanların birbiriyle iletişiminin asgari düzeyde olması sağlanacak.

    Çalışanların ateşi sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülecek.

     Ateşi yüksek olanlar iş yeri hekimine yönlendirilecek.

    Hijyen kurallarının takibi sağlanacak.

    Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak.

    Video konferans

    Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek.

    Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.

    Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak.

    Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınacak.

    Çalışanların dezenfektana, suya sabuna erişimi sağlanacak.

    Düzenli havalandırma yapılacak.

    Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilecek.

    Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınacak

    Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
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