BİST88.125-3,72EURO7,202,04USD6,450,88ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Şantiyelere karantina koğuşu, kişisel malzeme
    ABONE OL
    29.03.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    Şantiyelere karantina koğuşu, kişisel malzeme

    Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin işçinin çalıştığı inşaat şantiyelerinde bazı işçiler, korona salgını sürecinde sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakıldıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemleri başlatırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bir hafta önce konuyla ilgili genelge yayımladığı ortaya çıktı.

    Şantiyelere karantina koğuşu, kişisel malzeme
    AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    81 ile gönderilen genelde şantiyelerle ilgili işverene düşen sorumluluklar sıralandı. Genelgede özetle şunlar yer aldı:

    Ek yatakhane

    Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesislerde yeterli doğal havalandırma yapılacak. Bu mümkün değilse hava temizleme cihazları kullanılacak.
    Yatakhane, yemekhane, sosyal tesis, servis taşımacılığında sosyal mesafe korunacak.
    Vardiyalı yemek uygulamasına geçilecek.
    Yatakhanelerde yetersizlik tespiti durumunda ek hacimler oluşturulacak.
    Toplu kullanım alanlarının günlük dezenfeksiyonu yapılacak.

    Ateş ölçülecek

    Ortak malzeme kullanımı yasaklanacak. Tek ve şahsi malzeme kullanımı sağlanacak.
    Şantiye sahasında ateş ölçer, koruyucu eldiven, maske vb. bulundurulacak.
    Sabah ve akşam ateş ölçümü yapılacak.
    Şüpheli görülen kişiler izole ortama alınarak sağlık kuruluşlarına bilgi verilecek.
    Hastalık belirtisi gösteren personelle ilgili “karantina koğuşu” oluşturulacak.

    İşveren sorumlu

    Kamu görevlileri dahil kimse maske, eldiven olmadan, ateş ölçümleri yapılmadan şantiyeye alınmayacak.
    İşveren, işyerindeki tedbirlere uyulup uyulmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacak.

    Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

    Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Virüsün esir aldığı en turistik şehirler

    Virüsün esir aldığı en turistik şehirler

    Sıradaki Haber