Şantiyelere karantina koğuşu, kişisel malzeme

81 ile gönderilen genelde şantiyelerle ilgili işverene düşen sorumluluklar sıralandı. Genelgede özetle şunlar yer aldı:



Ek yatakhane

Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesislerde yeterli doğal havalandırma yapılacak. Bu mümkün değilse hava temizleme cihazları kullanılacak.

Yatakhane, yemekhane, sosyal tesis, servis taşımacılığında sosyal mesafe korunacak.

Vardiyalı yemek uygulamasına geçilecek.

Yatakhanelerde yetersizlik tespiti durumunda ek hacimler oluşturulacak.

Toplu kullanım alanlarının günlük dezenfeksiyonu yapılacak.



Ateş ölçülecek

Ortak malzeme kullanımı yasaklanacak. Tek ve şahsi malzeme kullanımı sağlanacak.

Şantiye sahasında ateş ölçer, koruyucu eldiven, maske vb. bulundurulacak.

Sabah ve akşam ateş ölçümü yapılacak.

Şüpheli görülen kişiler izole ortama alınarak sağlık kuruluşlarına bilgi verilecek.

Hastalık belirtisi gösteren personelle ilgili “karantina koğuşu” oluşturulacak.



İşveren sorumlu



Kamu görevlileri dahil kimse maske, eldiven olmadan, ateş ölçümleri yapılmadan şantiyeye alınmayacak.

İşveren, işyerindeki tedbirlere uyulup uyulmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacak.