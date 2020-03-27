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    HaberlerEkonomi Haberleri Sarmalık tütüne ÖTV müjdesi
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    27.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sarmalık tütüne ÖTV müjdesi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları yeniden belirlendi.

    Sarmalık tütüne ÖTV müjdesi

    Sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV’sinin yüzde 63’den yüzde 40’a düşürüldüğünü açıklayan Sigara Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, “Uzun süredir gündemde olan bu kararın alınmış olması çok önemli. Devlet, esnaf, fabrikalar ve tüketicinin kazanacağı bir karar oldu” dedi.
    Yaklaşık 1 yıldır taleplerini gerekli mercilere ilettiklerini hatırlatan Gökhan Ersöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Ülkemizde sigara almaya maddi durumu olmayan tüketicilerimiz sarmalık kıyılmış tütün içiyor. Ancak ÖTV’nin yüksek olmasından dolayı bu ürünü kayıt dışı pazardan temin ediyordu.

    Hem devletimiz gelir kaybediyor, tüketicimiz denetimsiz ürün tüketiyordu. Ülkemizde faaliyet gösteren 8 fabrika kayıtdışı ile rekabet edemediğinden ürün satamıyordu.”

    Denetimli ürün

    Burada en önemli konunun da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) denetiminde olan ürünlerin tüketilmesi olduğunun altını çizen Gökhan Ersöz, “Şimdi hem devletimiz, hem fabrikalarımız hem de esnafımız kazandı. Tüketici artık denetimli ürün tüketecek. Kayıt dışı sona erecek. Milyarlarca ÖTV tahsil edebilecek. Burada en önemli konu denetimli ürün yani TAPDK’nın içeriğine izin verdiği ürün tüketilecek olması. Doğu ve güney doğudaki çiftçimiz ürettiği tütünün resmi fabrikalar tarafından talep görecek” dedi.

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