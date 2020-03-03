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    HaberlerEkonomi Haberleri Sarp'ta 'korona' kuyruğu
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    03.03.2020 - 08:52 | | İHA

    Sarp'ta 'korona' kuyruğu

    Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bir çok kez yaşanan TIR kuyruğu bu kez 'koronavirüsü tehdidine karşı alınan tedbirler nedeniyle uzadı.

    Sarp'ta 'korona' kuyruğu

    Gürcistan'da görülen koronavirüsü sonrası Türkiye-Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Türkiye'ye giren her vatandaş termal kameralardan geçerek ülkeye giriş yaparken, Batum Başkonsolosluğu TIR sürücülerini Gürcistan'a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasından geçiriyor. Günlük 500 TIR geçiş sağlanan kapıda, bu sayı 250’lere düşünce Türkiye tarafında TIR kuyruğu uzadı.

    Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar uzun kuyruk oluştururken, TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz sahil yolu üzerinde TIR'lar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oluyor.

    Koronavirüs (Kovid-19) baş göstermesi sebebiyle yapılan uygulama nedeniyle Türkiye tarafında TIR parkları da doldu. Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede binlerce TIR sürücüsü, işlemlerin hızlandırılmasını ve yaşadıkları eziyetin sonlandırılmasını ve kendilerine sahip çıkılmasını istediler.

    Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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