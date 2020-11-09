Satış sonrasında işler açıldı

Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı sınıfından 198 üyesi bulunan derneğin yaptığı Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre, sektördeki satış, üretim ve ihracat kalemlerinde artış gözlemlendi.

Ankete katılan üyelerin iç pazardaki satışları geçen aya kıyasla yüzde 11.6 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 artış kaydedildi. Yine geçen yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 14.6, üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 27.4 oldu. Otomotiv satış sonrası sektörü eylül ayında üretim ve ihracata önemli katkılarda bulunmayı sürdürdü. İç pazardaki talebin de artmasıyla ankete katılan üretici üyelerin temmuzda yüzde 75.6, ağustosta yüzde 79.6 olan kapasite kullanım oranları, eylülde yüzde 84.4’e kadar yükseldi.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, her ay düzenledikleri anketlerin, sektörün gidişatı konusunda kendilerine ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.