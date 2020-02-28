BİST105.994-4,01EURO6,840,34USD6,220,39ALTIN317,93-2,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Satışlar resmen patladı! İşte ocak ayında en çok satan otomobil markası
    ABONE OL
    28.02.2020 - 10:20 | | milliyet.com.tr

    Satışlar resmen patladı! İşte ocak ayında en çok satan otomobil markası

    TÜİK Ocak ayı trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı. Buna göre; özel amaçlı taşıtlarda %134,8, kamyonette %98,9, kamyonda %87,2, otomobilde %58,0, otobüste %30,6, minibüste %24,6 artarken, traktörde %32,0 ve motosiklette %13,9 azaldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %18,4'ü Fiat, %16,8'i Renault, %9,2'si Dacia, %9,0'ı Volkswagen, %6,1'i Peugeot, %5,2'si Toyota, %4,7'si Hyundai, %4,0'ı Opel, %4,0'ı Honda, %3,8'i Ford, %3,4'ü Skoda, %2,5'i Citroen, %2,0'ı Nissan, %1,9'u BMW, %1,3'ü Kia ve %7,7'si diğer markalardan oluştu.

    Satışlar resmen patladı! İşte ocak ayında en çok satan otomobil markası

     

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %69,8'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %6,7'sini motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,2'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %48,8 arttı

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %134,8, kamyonette %98,9, kamyonda %87,2, otomobilde %58,0, otobüste %30,6, minibüste %24,6 artarken, traktörde %32,0 ve motosiklette %13,9 azaldı.

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %42,2 arttı

    Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %138,3, traktörde %85,9, otomobilde %48,6, minibüste %45,0, kamyonette %33,1, kamyonda %26,3, otobüste %7,6, motosiklette %5,7 arttı.

    Satışlar resmen patladı İşte ocak ayında en çok satan otomobil markası

    Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 oldu

    Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Ocak ayında 856 bin 697 adet taşıtın devri yapıldı

    Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların %73,4'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %3,0'ını traktör, %2,8'ini motosiklet, %1,9'unu minibüs, %1,9'unu kamyon, %0,6'sını otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Ocak ayında 66 bin 1 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %18,4'ü Fiat, %16,8'i Renault, %9,2'si Dacia, %9,0'ı Volkswagen, %6,1'i Peugeot, %5,2'si Toyota, %4,7'si Hyundai, %4,0'ı Opel, %4,0'ı Honda, %3,8'i Ford, %3,4'ü Skoda, %2,5'i Citroen, %2,0'ı Nissan, %1,9'u BMW, %1,3'ü Kia ve %7,7'si diğer markalardan oluştu.

    Satışlar resmen patladı İşte ocak ayında en çok satan otomobil markası

    Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak ayında 89 bin 307 adet arttı

    Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %42,2 artarak 94 bin 540 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %48,9 azalarak 5 bin 233 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 89 bin 307 adet arttı.

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,8'i dizel yakıtlıdır

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin %45,8'i dizel, %43,9'u benzin, %8,1'i LPG yakıtlı olup, %2,2'si elektrikli veya hibrittir. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı %0,3'tür.

    Ocak ayında en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin %28,6'sı 1501-1600, %28,2'si 1401-1500, %22,0'ı 1300 ve altı, %16,3'ü 1301-1400, %3,9'u 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

    Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 36 bin 846'sı beyaz renklidir

    Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin %55,8'i beyaz, %22,4'ü gri, %6,6'sı kırmızı ve %5,4'ü siyah, %5,4'ü mavi iken %4,4'ü diğer renklerdedir. 

    Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

    Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber