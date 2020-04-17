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    HaberlerEkonomi Haberleri Saudi Aramco günlük petrol arzını 8,5 milyon varile düşürecek
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    17.04.2020 - 12:41 |

    Saudi Aramco günlük petrol arzını 8,5 milyon varile düşürecek

    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, mayıs ayı itibarıyla müşterilerine günlük 8,5 milyon varil ham petrol arz edeceğini bildirdi.

    Saudi Aramco günlük petrol arzını 8,5 milyon varile düşürecek

    Şirket, Suudi Arabistan Borsası Tadawul'a yaptığı açıklamada, söz konusu miktara, hem yerli müşterilere sağlanan petrolün hem de ihracatın dahil olduğunu ifade etti.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 12 Nisan'da aldıkları üretim kesintisi kararına göre, Suudi Arabistan'ın, günlük 11 milyon varil üretim seviyesini esas alarak mayıs ve haziranda günlük üretimini 2,5 milyon varil azaltması bekleniyor.

    Saudi Aramco, söz konusu karar doğrultusunda 1 Mayıs'tan itibaren müşterilerine günlük 8,5 milyon varil ham petrol arz edecek. OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı aldıklarını duyurmuştu.

    OPEC, söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık dönemini kapsayan 6 ay boyunca 7,7 milyon varil, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2022 döneminde ise 5,8 milyon varil olacağını kaydetmişti.

    ABD, Meksika, Kanada, Brezilya ve Norveç gibi OPEC grubu dışındaki petrol üreticisi ülkelerin de gelecek ay petrol üretimlerini düşürmesiyle üretim kesintisinin günlük 20 milyon varile ulaşması bekleniyor.

    Üretim kesintisiyle, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle dünya genelinde talebin düşmesi sonucu oluşan arz fazlasının azaltılması ve petrol piyasasında arz-talep dengesinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.

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