25.03.2020 - 11:15 |
Savunma Sanayii açıkladı! Yer testleri devam ediyor
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "T-70 Helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor." denildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında üretilen T-70 Helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor.
TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 adet T-70 Helikopteri üretilecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.