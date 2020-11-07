Savunmada amaç tam bağımsızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı ambargolara rağmen sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesi ve sınırları dışında barış harekatları yürütebilmesini, savunma sanayisinde elde ettiği ilerlemeye borçlu olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kurum personelinin katılımıyla Başkanlıkta tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.



Mesajında, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından başlatılan ve 1985 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın kuruluşuyla bir adım öteye taşınan savunma sanayisini geliştirme gayretlerin önünün hep, doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde kesildiğini belirten Erdoğan, hükümete geldiklerinde savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın artık milli güvenliğin ötesinde ülke bekasını tehdit edecek düzeye ulaştığını gördükleri için bu konunun üzerine adeta seferberlik ruhuyla gittiklerini vurguladı.



‘Daha planlı daha sistematik’



Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:



“Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekatları yürütebilmesini, savunma sanayisinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Özellikle son 5-6 yılda sürdürülen ve başarıyla bitirilen çalışmaların büyük katkısı olmuştur. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken, onlara vereceğimiz en büyük destek, savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır. Savunma sanayisinde daha planlı, daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket etmemiz gereken bir döneme girdik. Savunma Sanayii Müsteşarlığını, Başkanlığa dönüştürüp, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi işte budur.”



Savunma sektöründe Başkanlığın koordinasyonunda kurumlar arasındaki iş birliğini, uyumu ve paylaşımı daha da geliştirerek, savunma sanayindeki hedeflere en kısa sürede ulaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sektörüne her tür desteği vermeye devam edileceğini vurguladı.



‘Rekabetçiyiz’



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise törende yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne pek çok dönüm noktasına şahit olan savunma sanayisinin bugün geldiği yerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık hedefi yolunda güçlü bir şekilde ilerlediğini vurguladı.



Türk savunma sanayisinin, ülke güvenliği için kara, hava, deniz ve uzay ile siber alanda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Demir, “Bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Ancak her zaman söylüyoruz, bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık. Yani kritik ve stratejik ne teknoloji varsa, onu kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



‘Artık bizi yıldıramazlar’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay savunma ürünlerinde yüzde 70 oranında dışa bağımlı haldeyken bugün bu oranın yüzde otuzların altına indiğini belirterek şunları söyledi: “2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2019 yılı itibariyle üç milyar doları geçti. Kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. IHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.”



“Kendi savunma teçhizatı ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız” diyen Oktay, bunun en güncel örneğinin, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA’lar olduğunu söyledi. Akıncı ve Bayraktar TB3’ün motor ve görüntüleme birimlerine bazı ambargoların söz konusu olduğunun altını çizen Oktay, “Hemen yerli ve milli TEI motoru üretim bandına entegre edildi. Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok” vurgusu yaptı.