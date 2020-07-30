Sayısal Loto sonuçları 29 Temmuz 2020 | MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1344. çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 188 bin 164 lira 75 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 697 bin 688 lira 97 kuruşluk ikramiye devretti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 TEMMUZ

3, 5, 25, 41, 45 ve 49