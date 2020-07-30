30.07.2020 - 11:12 |
Sayısal Loto sonuçları 29 Temmuz 2020 | MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgula
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 29 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarına göre 6 bilen çıktı mı? Şanslı numaralar hangi bilete isabet etti? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1344. çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 188 bin 164 lira 75 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 697 bin 688 lira 97 kuruşluk ikramiye devretti.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 TEMMUZ
3, 5, 25, 41, 45 ve 49
Cavid-19 aşısı müjdesi Ankara'dan! İlk kez insanlarda denenmeye başlayacakTürkiye'de ilk kez bir Kovid-19 aşı adayı, insanlarda denenmeye başlanacak. 10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ile azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerinin 'uyandırılarak', Kovid aşısı araştırmasında kullanılması, projede hızla yol kat edilmesini sağladı. Böylece, hem ilk sonuçları, hem de etkinliği açısından dünya devlerinin Kovid-19 aşısında elde ettiği başarıya Ankara'da da ulaşıldı. Her şey yolunda giderse yıl sonunda hazır olması hedeflenen yerli Kovid aşısı, burundan uygulanacak ve dünyada ilk kez bir aşının ek içeriğinin belirli bir süreliğine de olsa tedaviyi destekleyici özelliği de olacak.