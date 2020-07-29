Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto sorgulama 29 Temmuz 2020

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak gerçekleşecek çekiliş noter huzurunda yapılacak. Peki, çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto Çarşamba akşamı yapılan çekilişin sonuçları saat 21.45'ten sonra belli olacak. Son çekilişte 14 milyonu aşkın büyük ikramiye 6 bilen 1 kişiye isabet etmişti.