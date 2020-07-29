BİST1.145-0.69EURO8.200.83USD6.960.42ALTIN437.950.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto sorgulama 29 Temmuz 2020
    ABONE OL
    29.07.2020 - 13:18 |

    Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto sorgulama 29 Temmuz 2020

    Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

    Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto sorgulama 29 Temmuz 2020

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak gerçekleşecek çekiliş noter huzurunda yapılacak. Peki, çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Sayısal Loto Çarşamba akşamı yapılan çekilişin sonuçları saat 21.45'ten sonra belli olacak. Son çekilişte 14 milyonu aşkın büyük ikramiye 6 bilen 1 kişiye isabet etmişti.

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım - 4 Munzur - Kutu operasyonu başladıGelen bir son dakika haberine göre: İçişleri Bakanlığı Tunceli'de Yıldırım - 4 Munzur - Kutu Operasyonu'nun başladığını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaz ile freni karıştırıp dükkana daldı! Yabancı uyruklu kadın şoka girdi

    Gaz ile freni karıştırıp dükkana daldı! Yabancı uyruklu kadın şoka girdi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Son dakika... Karabük’te toplu bayramlaşma yasaklandı!

    Son dakika... Karabük’te toplu bayramlaşma yasaklandı!

    Sıradaki Haber