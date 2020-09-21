Sayısal Loto sonuçları sayfası - 21 Eylül tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar 3 37 53 65 74 75 Joker: 35 oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 63 Milyon 743 bin 502 TL devretti. Millpiyangoonline.com sitesinde kazanan kategoriler, kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye miktarı yayınlandı. İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 37 - 53 - 65 - 74 - 75 Joker: 35

Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | Miktar



6 0 0,00

5+1 0 0,00

5 3 114.373,00

4 182 1.885,25

3 7.33 116,85

2 115.784 11,10

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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