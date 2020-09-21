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    HaberlerEkonomi Haberleri Sayısal Loto sonuçları sayfası - 21 Eylül tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları
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    21.09.2020 - 22:49 |

    Sayısal Loto sonuçları sayfası - 21 Eylül tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 21 Eylül 2020 tarihli çekilişin sonuçları millipiyangoonline.com sitesi üzerinde yerini aldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar biletine seçtiği numaraları sorgulamak için sabırsızlanıyor. İşte bugüne ait şanslı numaralar...

    Sayısal Loto sonuçları sayfası - 21 Eylül tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar 3 37 53 65 74 75 Joker: 35 oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 63 Milyon 743 bin 502 TL devretti. Millpiyangoonline.com sitesinde kazanan kategoriler, kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye miktarı yayınlandı. İşte ayrıntılar...

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    3 - 37 - 53 - 65 - 74 - 75 Joker: 35

    Kategori |    Kazanan Kişi Sayısı |    Miktar
           
              6                            0                        0,00
        5+1                          0                        0,00
          5                            3                  114.373,00
          4                          182                   1.885,25
          3                         7.33                    116,85
          2                      115.784                  11,10

     

    SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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