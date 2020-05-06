BİST99.1550.42EURO7.730.86USD7.161.24ALTIN391.650.82
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Schengen vizesi almak isteyenler dikkat! Beklenen haber...
    ABONE OL
    06.05.2020 - 13:24 |

    Schengen vizesi almak isteyenler dikkat! Beklenen haber...

    Schengen vizesi almak isteyenlerin beklediği haber geldi. Almanya için Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, corona virüs salgını sonrası resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

    Schengen vizesi almak isteyenler dikkat! Beklenen haber...

    Yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs'ta başlayan uygulamayla https://schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler.

    Açıklamada, "Bu hizmet için konsolosluklar tarafından belirlenmiş standart ücretlerin dışında bir hizmet bedeli almayacak olan iDATA, söz konusu rezervasyon sistemi sayesinde olası yoğunluğun önüne geçmek isterken, oluşturulacak sosyal mesafe ile de başvuru sahiplerinin sağlıklarını yasalarca belirlendiği şekilde korumayı öngörüyor. Üstelik online rezervasyon için başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini tam olarak belirtmelerine gerek duyulmuyor, kişiler resmi başvuru gününden altı ay sonrasına kadar diledikleri tarih için rezervasyon yapma şansına sahipler." denildi.

    Yer: Üsküdar...Hem yasak dinlemedi, hem polise direndiİstanbul Üsküdar'da bulunan Salacak sahilinden ayrılmamak için polise direnen kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

    Şanlıurfa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulamak için tıklayınız! İşte Temel ihtiyaç kredisi veren bankalar

    Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulamak için tıklayınız! İşte Temel ihtiyaç kredisi veren bankalar

    Sıradaki Haber