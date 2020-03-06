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    06.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şehir hastanelerine milli altyapı desteği

    Turkcell, kamu-özel sektör işbirliğiyle projelendirilen dijital hastaneleri Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk dijital hastanesi Yozgat’ın ardından Adana, Elazığ, Eskişehir ve son olarak da Bursa Şehir Hastaneleri’nin iletişim ve bilişim altyapıları Turkcell tarafından son teknolojiyle donatıldı.

    Şehir hastanelerine milli altyapı desteği

    Böylece dünyanın en saygın dijital hastaneleri ile aynı seviyede hizmet veren dijital altyapı ve uygulamalar Türkiye genelinde beş şehir hastanesinde kullanılmaya başlandı.

    Her şey dijital

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Son olarak geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Bursa Şehir Hastanesi’nin de yerli ve milli Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin (HBYS) uygulamasını kurmanın gururunu yaşadık. Ayrıca dijitalleştirdiğimiz hastanelerde bugüne kadar 10 milyondan fazla hastanın müracaatına ait tüm işlemler dijital olarak gerçekleştirildi.

    Hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan HBYS’yi kendi yazılım ekibimizin katkılarıyla tüm hastanelere Turkcell güvencesiyle sunabilir durumdayız. Alanında uzman Rönesans Holding ve Akfen Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu başarılı çalışmaları ülkemizin diğer şehir hastanelerinde de sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

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