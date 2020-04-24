Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 92,5 iken bu ay yüzde 50,1 azalarak 46,1'e geriledi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 45,9, yüzde 47,1 ve yüzde 56,8 düşerek, 48,3 ve 47,9 ve 42,2 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda yüzde 26 azalarak 75,2'ye düştü.

Perakende ticaret sektöründe mevcut mal stok seviyesi endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,7 artarak 118,5 oldu. Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar ve gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırayla yüzde 39,9 ve 50,8 düşerek, 56,7 ve 50,5 değerine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 77,2 iken bu ay yüzde 42,2 azalarak 44,7'ye geriledi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 44,1 ve yüzde 40,9 azalarak 34,2 ve 55,1 değerlerini aldı.

İnşaat sektöründe nisanda girişimlerin yüzde 17,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 82,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden "diğer faktörler" martta yüzde 1,9 iken nisanda yüzde 50,7, "talep yetersizliği" martta yüzde 31,1 iken nisan ayında yüzde 42,4 ve "finansman sorunları" martta yüzde 42 iken nisanda yüzde 39 oldu.