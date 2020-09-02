Selden etkilenen esnaf ve KOBİ’ye faizsiz kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun’un Dereli ilçesinde, “Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye sokulmuştur” sözleriyle dile getirdiği kredi programının ayrıntıları belli oldu.

İlk 12 ay ödemesiz

Varank, KOSGEB’in bölgede başlattığı “Acil Destek Kredisi Programı”ndan selden etkilenen işletmelerin yararlanabileceğini kaydetti. Varank, selden etkilenen KOBİ’lerin durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek programdan yararlanabileceklerini, işletme başına 100 bin lira üst limitli kredinin faizinin tamamen KOSGEB tarafından karşılanacağını belirtti. Varank, “Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce, Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul Eminönü’nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı” bilgisini verdi. Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu’nun devreye gireceğini de bildirdi.

Varank, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD’a 20 milyon lira aktardıklarını, bu kaynağın da zarar gören köy yollarının acil ihtiyaçları için kullanılacağını açıkladı.