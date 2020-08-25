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    HaberlerEkonomi Haberleri Selzedenin banka borcuna kolaylık
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    25.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Selzedenin banka borcuna kolaylık

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşların bankalara olan borçları için gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda üyelerine tavsiye kararı aldı.

    Selzedenin banka borcuna kolaylık

    TBB’nin duyurusunda şöyle denildi:

    “Yönetim kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.”

     

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