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    HaberlerEkonomi Haberleri Senetlere ilişkin bilgi toplama ve paylaşma süresi 1 güne indirildi
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    08.06.2020 - 15:09 | | AA

    Senetlere ilişkin bilgi toplama ve paylaşma süresi 1 güne indirildi

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, bankalardan toplanan ve üyelerle paylaşılan senetlere ilişkin bilgilerin toplanma ve paylaşma süresini 1 güne indirdi.

    Senetlere ilişkin bilgi toplama ve paylaşma süresi 1 güne indirildi

    TBB tarafından, Risk Merkezi'nin senet bilgileri toplama ve paylaşma sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

    Duyuruda, bankalardan 15'er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin toplanma ve paylaşma süresinin 1 güne indirildiği bildirildi.

    Senet bilgilerinin, 20 Mayıs itibarıyla günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlandığı aktarılan duyuruda, "Bu uygulamayla banka ve finansal kuruluşlara müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim, gerçek ve tüzel kişilere de borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme imkanı sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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