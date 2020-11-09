Seneye fuar atağı başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce hazırlanan 2021 Yılı Fuar Takvimi’nden AA’nın derlediği bilgilere göre, gelecek yıl düzenlenecek fuarların 143’ü uluslararası düzeyde olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde önemi iyice artan ve büyümesini sürekli sürdüren tarım ve hayvancılık ile gıda sektörleri, en fazla fuar düzenlenecek alanlar olacak. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık sektörüne dair 46, gıda sektörüne ilişkin olarak 32 fuar düzenlenecek.

İstanbul, 5 fuar ile tarım ve hayvancılık alanında en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak il olacak. İstanbul’u 4 fuarla Tekirdağ, 3’er fuarla Balıkesir ve Bursa illeri izliyor.

Tarım ve hayvancılık alanındaki 46 fuarın 36’sı ihtisas, 10’u ise uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar özellikle eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek.

Gıdada İstanbul önde

Gıda sektöründe de 11 fuarla İstanbul öne çıkıyor. Bu ili, üçer fuarla Antalya, İzmir ve Mersin illeri izlerken Eskişehir’de 2 fuar düzenlenecek. Gıda sektöründeki 32 fuarın 18 tanesi ihtisas, 14 tanesi uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar şubat, mart ve eylül aylarına yoğunlaşacak.