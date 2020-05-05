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    HaberlerEkonomi Haberleri Seramik ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak
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    05.05.2020 - 10:21 | | AA

    Seramik ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

    Seramik ürünleri ithalatında ek gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

    Seramik ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenlemeyle 17 Nisan 2020 tarihli karar ile yürürlüğe konulan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" yeniden düzenlendi.

    Buna göre, seramik, karo ve vitrifiye ürünlerine 1 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu vergi, 1 Ekim'den sonra ise yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edilecek.

    Söz konusu ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

    Öte yandan, 17 Nisan 2020 tarihli karara istinaden, 18 Nisan 2020'den önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlere 30 günlük muafiyet tanındı.

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