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07.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Serbest bölgelere stopaj kolaylığı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartının 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldüğünü belirtti.

Serbest bölgelere stopaj kolaylığı

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’na değindi. Bakan Pekcan paylaşımında, “Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldü. Hayırlı olsun”
ifadelerini kullandı.

 

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