07.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Serbest bölgelere stopaj kolaylığı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartının 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldüğünü belirtti.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’na değindi. Bakan Pekcan paylaşımında, “Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldü. Hayırlı olsun”
ifadelerini kullandı.
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