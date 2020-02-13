BİST120.0490EURO6,580,10USD6,050,06ALTIN306,090,47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sermaye piyasalarında güçlü büyüme
    ABONE OL
    13.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sermaye piyasalarında güçlü büyüme

    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, 2019’da sermaye piyasalarında çok önemli büyümeler yaşandığını, büyümenin 2020’de de güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini bildirdi.

    Sermaye piyasalarında güçlü büyüme

    Sermaye piyasalarının, uzun vadeli kaynak yapısıyla Türkiye ekonomisine sunduğu değeri artıracağı bir döneme girildiğini aktaran Keler, “Geçen yıl yatırımcıların sermaye piyasasına olan ilgisi artarken, işlem hacimleri de artmaya devam etti” dedi.

    Keler düzenlediği basın toplantısında 2019’da yatırım fonlarının yüzde 124, kurumsal yatırımcı portföyünün yüzde 64 büyüdüğü bilgisini paylaştı.
    Geçen yıl yatırım fonlarının önemli ölçüde yatırım topladığını belirten Keler, “2018’de 57 milyar TL olan yatırım fonları, yüzde 124 büyümeyle 2019 sonunda 127.4 milyar TL’ye yükseldi” diye konuştu.

    Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A 101 mağazalarında sevgililer gününe özel ürün seçenekleri

    A 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A 101 mağazalarında sevgililer gününe özel ürün seçenekleri

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber