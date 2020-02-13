Sermaye piyasalarında güçlü büyüme

Sermaye piyasalarının, uzun vadeli kaynak yapısıyla Türkiye ekonomisine sunduğu değeri artıracağı bir döneme girildiğini aktaran Keler, “Geçen yıl yatırımcıların sermaye piyasasına olan ilgisi artarken, işlem hacimleri de artmaya devam etti” dedi.



Keler düzenlediği basın toplantısında 2019’da yatırım fonlarının yüzde 124, kurumsal yatırımcı portföyünün yüzde 64 büyüdüğü bilgisini paylaştı.

Geçen yıl yatırım fonlarının önemli ölçüde yatırım topladığını belirten Keler, “2018’de 57 milyar TL olan yatırım fonları, yüzde 124 büyümeyle 2019 sonunda 127.4 milyar TL’ye yükseldi” diye konuştu.