Sert düşüş sonrası gram altında yön ne olacak? Ekonomistlerden iki farklı tahmin

Milliyet.com.tr/ÖZEL Son haftalarda tarihi rekor seviyeden sert düşüş gösteren altın fiyatlarında yönün ne olacağı merak ediliyor. Özellikle son günlerde altın piyasasında bir dengelenme söz konusu. Ons altın 4.000 dolar seviyesinin altında hareket ederken, gram altın fiyatı da 5.360 TL’de dengelendi.

Altının gram fiyatı 28 Ekim’de 5 bin 244 TL seviyesine kadar gerilerken, 5 bin 905 TL olan tarihi rekor seviyeden önemli düşüşler göstermişti. Peki altın fiyatlarında daha fazla düşüş olur mu? Gram altında daha önce yıl sonu için konuşulan 6.000 TL-6.500 TL seviyelerinin test edilmesi mümkün mü? Altındaki son beklentileri Ekonomist Tuğba Ekin ve 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye değerlendirdi.

HİKMET BAYDAR: ALTINDA DESTEKLERİN TEST EDİLME OLASILIĞI YÜKSEK

3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Teknik anlamda oldukça dar marjların içerisine giriyoruz. Kısa hareketler büyük sinyaller verebilir. Örneğin ons altının 4.089 doların üzerinde kalması "boğa" piyasasına dönüş sinyalleri olarak algılanabilir. 4.174 dolardan işlem görmesi ise bazı göstergelerin yukarı dönmesi anlamına gelecek. Milliyet.com.tr’ye daha önce yaptığım yorumlardan okurlarımız çok iyi hatırlayacaktır. 3.800 dolar seviyelerini beklediğimizi ifade etmiştik. 3.886 dolar seviyesi 28 Ekim günü görüldüğü için bu beklentimiz de gerçekleşmiş oldu. Şimdi önemli destek seviyemiz 3.850 dolar civarındadır. Orta vade aşağı sinyalleri geldiği ve "ayı piyasası" dediğimiz satıcıların güçlü olduğu bir görünüm verdiği için de aşağı yönde hareket ihtimali daha fazladır. Orta vade aşağı sinyalleri bitene kadar da destekleri test etme olasılığı yüksek kalacaktır.

PİYASA BEKLEYİŞE GEÇTİ! BU VERİLERE DİKKAT

Fed'in bölünmüş görünümü, yatırımcıların yıl sonuna kadar faiz indirimi beklentilerini azaltmasına neden oldu. CME FedWatch Tool’a göre aralık ayında faiz indirimi olasılığı Powell’ın açıklamaları öncesinde %90’ın üzerindeyken şimdi %65 seviyesinde. İşte bu beklenti değişikliği altında satışın gelmesine neden oluyor. Tabi ki gelecek diğer verilerle de desteklenmesi lazım. Yatırımcılar, bugün açıklanacak ADP istihdam verisi ve hafta içi yayımlanacak ISM PMI verilerini yakından takip ediyor. Zayıf bir ADP verisi faiz indirimi beklentilerini artıracağı için altını tekrar destekleyebilir. İşte bu nedenle piyasa verileri beklemeye başladı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? RAKAM VERİLDİ...

Gram altın yurt dışındaki gelişmelerden aynı şekilde etkilenmeye devam ediyor. Orta vadeli aşağı sinyallerinin gelmesi ve kritik 5.510 TL seviyesinin altında olması nedeniyle tekrar bir satış dalgasıyla karşılaşarak 5.185 TL değerine kadar düşüş olasılığı yüksektir. Tabi ki yurt dışında satış eğilimli havayı bozacak yeni bir veri gelmezse... 5.510 TL kritik seviyesi piyasanın alım veya satım ağırlıklı olmasını belirleyecek kadar önemli bir seviyedir. Altında olduğu sürece destekleri deneme ihtimali yüksek olacaktır.

YIL SONU İÇİN 6.000-6.500 TL HEDEFİ HALA MASADA MI?

Bundan sonra Fed faiz indirimi beklentileri tekrar yükselmedikçe 5.900 TL nin üzerini konuşmakta zorlanacağız. Bunun için doların, TL karşılığı fiyatının artması gerekiyor. Böyle bir beklentimiz ise an itibarıyla yok. Orta vade aşağı sinyallerinin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz.

Dolayısıyla yurt dışında altında güçlenme olmadıkça yani Fed faiz indirimi beklentisi artmadıkça altında yeni zirveleri konuşmak zor. Mevcut veriler 6.000 TL için ‘belki’ diyor, ancak 6.500 TL için biraz zor görüntüsü var.”

EKONOMİST TUĞBA EKİN: 5.200 TL SEVİYESİ KADEMELİ ALIM İÇİN TAKİP EDİLEBİLİR

Ekonomist Tuğba Ekin’in altın fiyatlarına ilişkin öngörüsü şu şekilde: “Ons tarafında 4.000 dolar seviyesini denge fiyatı ve psikolojik eşik olarak kabul edebiliriz. 3.750 Dolar seviyesine yaklaştıkça alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında ise 5.200 TL seviyesi kademeli alım işlemleri için takip edilebilir.

Eğer dolar/TL tarafında hızlı bir yükseliş görmezsek ons altında devam edecek düşüş gram altın fiyatlarını doğrudan aşağıya çekebilir. Eğer kur açısından hareketli günlere girersek o zaman ons altın düşse bile gram altında alım iştahını tetikleyecek etkiler yerine denge fiyatında kalan bir altın görürüz.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEF!

Gram altında test edilen rekor seviye 5.905 TL oldu. Normalde altın uzun vadeli bir yatırım aracıydı, son hızlı artışlarla ise kısa dönem için değerlendirilebilen bir yatırım aracına dönüştü. İlk aşamada geri çekilme durumunda 5.250-5.300 TL bandı takip edilebilir. Yukarı fiyatlamada ise 5.550-5600 lira ilk hedef olabilir.

GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ NE?

Kur tarafında 45 lira ve üzeri bir yıl sonu kapanışı görürsek gram altın için 6.000 TL’yi telaffuz etmek ihtimal dahilinde olacaktır. Yıl sonuna dek önümüzde 2 ay var, bu sürede merkez bankalarından gelecek açıklamalar, siyasi liderlerin söylemleri veya beklenmedik bir durum yaşanması halinde bir sıçrama görebiliriz.

6.000 lira üzerini hedefleyen yatırımcılar biraz daha emin olmak isterlerse bu hedef için Şubat 2026 ve sonrası daha doğru bir tahmin aralığı olabilir. Önceki yıllarda tahminlerimizde bize yön veren en önemli unsur ons başına üretim maliyeti verileri iken şu an bu, biraz önemini kaybetti. Fiyatlamada talep ve diğer gelişmeler daha etkili. Altını uzun vade yatırım aracı olmaktan kısa vade yatırım aracı olmaya taşıyan da aslına bakarsanız bu durum oldu.”