SETBİR’den mutlu hayvancılık projesi

Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, sürücüler, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevlilerce hayvan refahının artırılması olarak belirlendi.

Proje çalışmaları kapsamında AB’deki örnekleri görmek amacıyla SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlardan oluşan bir ekip, İspanya’nın Valensiya bölgesi ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de çiftlik, mezbaha ve eğitim birimlerini gezdi. Ekip ayrıca Brüksel’de Türkiye Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ı da ziyaret etti.

Brüksel’e temsilcilik

Diplomatik temsilciliklerin ziyareti sırasında, gerekli kriterleri yerine getiren firmaların Türkiye’den AB’ye süt ve et ürünü ihraç edebildiğini bildiren Tezel, süt ve ette AB ile daha da yakınlaşabilmek için Brüksel’de bir SETBİR temsilciliği açacaklarını bildirdi.