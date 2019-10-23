BİST89.6440EURO7,300,13USD6,620,09ALTIN335,73-2,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri SETBİR’den mutlu hayvancılık projesi
    ABONE OL
    23.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SETBİR’den mutlu hayvancılık projesi

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Avrupa Birliği’nin (AB) Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde, İspanya’nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA) ile “AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi”ni uygulamaya koydu.

    SETBİR’den mutlu hayvancılık projesi

    Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, sürücüler, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevlilerce hayvan refahının artırılması olarak belirlendi.
    Proje çalışmaları kapsamında AB’deki örnekleri görmek amacıyla SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlardan oluşan bir ekip, İspanya’nın Valensiya bölgesi ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de çiftlik, mezbaha ve eğitim birimlerini gezdi. Ekip ayrıca Brüksel’de Türkiye Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ı da ziyaret etti.

    SETBİR’den mutlu hayvancılık projesi

    Brüksel’e temsilcilik

    Diplomatik temsilciliklerin ziyareti sırasında, gerekli kriterleri yerine getiren firmaların Türkiye’den AB’ye süt ve et ürünü ihraç edebildiğini bildiren Tezel, süt ve ette AB ile daha da yakınlaşabilmek için Brüksel’de bir SETBİR temsilciliği açacaklarını bildirdi.

    Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanlığı’ndan taburcu algoritması

    Sağlık Bakanlığı’ndan taburcu algoritması

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    İnfaz paketi TBMM’ye sunuldu: 90 bin mahkûm tahliye olacak

    İnfaz paketi TBMM’ye sunuldu: 90 bin mahkûm tahliye olacak

    Sıradaki Haber