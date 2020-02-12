Sevgililer, 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat için 10 gün veya bir hafta öncesinde hareketliliğin başladığını, Sevgililer Günü'nde ise alışveriş hareketliliğinin zirve noktasına çıktığını belirtti.

Sevgililer Günü haftasındaki alışveriş miktarında, şubat ayı içerisinde normal bir haftayla karşılaştırıldığında yüzde 100'lük artış yaşandığını ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Sevgililer Günü, yılbaşı ve Anneler Günü gibi özel günler, kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıyor. Sevdiklerimizi hatırladığımız bu kıymetli zaman dilimlerinde kuyumcular olarak yaklaşık yıllık cironun yüzde 15-20'sini gerçekleştiriyoruz. Sektör olarak bu yıl özellikle Sevgililer Günü alışverişinden büyük beklentilerimiz var. Çünkü kuyumculuk alışverişinde taksit imkanının 8'e çıkmasının mağazalardaki hareketliliğe ekstra katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sektör firmalarımız, bir fuara veya bir bayrama hazırlanır gibi aylar öncesinden başlayarak ürün yelpazelerini yenileyerek yeni ürünlerle zenginleştirdi. Sevgililer Günü'nde verilebilecek en doğru hediye, bütçesi ve boyutu ne olursa olsun, asla eskimediği ve nesilden nesile geçtiği için bir mücevherdir. Mücevherat, yüzyıllar öncesinden beri ölümsüz aşkın sembolü olmuş, en romantik anları tamamlamıştır."

"Bu yıl bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler ilgi çekiyor"

Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki artış trendinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın takı, mücevher tercihini etkilediğini, gramaj olarak daha hafif ancak gösterişli, zarif ve bütçe dostu takı modellerinin ilgi topladığını söyledi.

Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşın altın takı, pırlantalı mücevher, gümüş takı ve gümüş eşya kategorilerinde en çok ilgisini çeken ürün konsept ve modellere değinen Atayık, şunları kaydetti:

"Pırlantalı ürün kategorisinde tektaş yüzük, tüm özel günlerin yanı sıra Sevgililer Günü'nün de en popüler tercihi. Bu yıl özellikle fantezi olarak isimlendirebileceğimiz bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler de çok tercih ediliyor. Efektli tektaş yüzük ve birçok küçük pırlanta parçalarla bezenmiş kolye ve küpeler ilgi topluyor. Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok 1500 TL ila 3 bin TL fiyat aralığındaki takıları tercih ediyor. Altın takı grubunda ise piyasada hafif ve çıtır tabir edilen hayalet kolyeler, küpeler, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler ve küpeler popüler. Bu kategoride hediyelik takılar, 750 TL ila 1500 TL fiyatları arasında değişiyor. Bütçesine göre daha ekonomik ancak zarif takılar isteyen müşterilerin tercihlerinden biri de gümüş takılar. 200 TL ila 500 TL fiyat aralığında ağırlıklı olarak gümüş kolye ve küpeler ilgi çekiyor."

Hediye seçeneklerinden biri de zarif inci ürünleri

İKO Başkanı Atayık, inci kategorisinde ise daha hafif, zarif ürünlerin, incilerin yanında taşların da işlendiği kolye ve küpeler ile incilerle donatılmış zincir kolyelerin ilgi çektiğini dile getirdi.

Sevgililer Günü'nde farklı bir alternatif arayanları, Kapalıçarşı'nın tarihi hanlarına davet eden Atayık, "(Farklı bir alternatif arayanlar) Bu tarihi hanlarda halen geleneksel yöntemleri kullanarak gümüşü sanata çeviren ustaların elinden çıkan gümüş eşya modellerinden seçerek sevdiklerine yıllarca saklayabileceği benzersiz eserlerle sürpriz yapabilirler. 500 TL'den başlayan fiyatlarla gümüş şekerlik, çerezlik, tepsi, gümüş kahve fincanı, aynalar, vazo ve şerbetlik gibi ürünlerden alabilirler." diye konuştu.

Atayık, satın aldıkları mücevherin kalitesini ve tüm özelliklerini doğru şekilde analiz ettirip makul fiyatlarla uluslararası geçerli laboratuvar sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşları GLT Laboratuvarı'na beklediğini de söyledi.