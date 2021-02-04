Sevgililer Günü’ne özel kampanya

http://www.turkcell.com.tr/pasaj platformunda 2-14 Şubat tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden telefonlara birçok üründe 2 bin TL’ye varan indirimler var. Platformu ziyaret edenler peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecekleri gibi dilerlerse ödeyecekleri tutarı faturalarına yansıtarak taksitli ödeme seçeneğinden de yararlanabilecek. Kampanya kapsamında seçili bazı ürünleri tarifelerine yansıtarak satın alan müşteriler, ürüne özel hediyeler kazanma şansı da bulacak.