04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sevgililer Günü’ne özel kampanya
Turkcell, Sevgililer Günü’ne özel olarak elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında indirim kampanyaları düzenliyor. Kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden elektronik aksesuarlara kadar pek çok üründe indirim yapıldı.
http://www.turkcell.com.tr/pasaj platformunda 2-14 Şubat tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden telefonlara birçok üründe 2 bin TL’ye varan indirimler var. Platformu ziyaret edenler peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecekleri gibi dilerlerse ödeyecekleri tutarı faturalarına yansıtarak taksitli ödeme seçeneğinden de yararlanabilecek. Kampanya kapsamında seçili bazı ürünleri tarifelerine yansıtarak satın alan müşteriler, ürüne özel hediyeler kazanma şansı da bulacak.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.